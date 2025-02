Automobilismo: poca fortuna per Giulia Bico alle Ronde della Val Merula di Andora

“Purtroppo la gara è finita con un incidente, ma si è trattato comunque di un’esperienza molto formativa”. Non perde il buon umore Giulia Bico, alla prima esperienza da pilota alle Ronde della Val Merula di Andora (navigatore Andrea Mazzocchi) lei che normalmente fa il navigatore. “A ruoli invertiti diciamo che non sono stata fortunata e potevo fare meglio – spiega Giulia –. Mi è mancato lo stare sul sedile del navigatore, leggere i miei appunti, segnare tutti i passaggi. Ho visto come si sta dall’altra parte e saprò farne tesoro, già a partire dalla prossima gara che sarà a inizio marzo”.

Giulia Bico e Andrea Mazzocchi hanno corso su una Rover MG – classe N1, per la Scuderia La Superba, sponsorizzata tra gli altri da Pandolio, che ha anche offerto propri prodotti come regalo per le vincitrici del Trofeo e altri premi d’onore.