Al sanremese Ian Francesco Scialli la 55esima edizione del Meeting giovanile della Vela

Ian Francesco Scialli dello Yacht Club Sanremo si è aggiudicato la 55esima edizione del Meeting giovanile della Vela organizzato ad Alassio dal CNAM in collaborazione con la Marina di Alassio e con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. Il matuziano ha preceduto il genovese Sebastiano Baldassarre ed il dianese Giulio Alexander Giordano. Fra gli Optimist gruppo B vittoria per Riccardo Di Sisto del Club Nautico di San Bartolomeo al mare. In campo femminile le migliori sono risultate Lavinia Bardelli (Club Nautico San Bartolomeo al mare) ed Adele Novaro (Club del Mare).

Una sola prova portata a termine dalla flotta dei giovani talenti che si è cimentata nella Baia del Sole in quando ieri un vento troppo potente ha sconsigliato la Giuria di far regatare gli Optimist ed oggi si è potuto completare solo un percorso dei tre che erano in programma. Il comitato di Regata di questa edizione del meeting era così composto: Maurizio Buscemi (presidente), Fernando Del Parigi (primo componente), componenti: Claudio Maza, Fabio Sassi, Andrea Obinu e Maurizio Ansaldi. Il comitato delle Proteste era invece composto da Enrico Pilla (presidente), Andrea Gavaldo (primo componente), componenti: Silvia Amoretti e Marta Pardini. La manifestazione giovanile dedicata agli Optimist ha aperto di fatto il ricco calendario velico del CNAM Alassio che quest’anno festeggia i 100 anni di vita.

“Quest’anno- ci spiegano al CNAM– l’appuntamento con il meeting giovanile è risultato ancora più importante perché la manifestazione che di fatto ha aperto il calendario dei cento anni di vita del nostro circolo”. Il direttivo, con grande impegno e passione, è riuscito ad organizzare questo primo appuntamento stagionale del 2025 trovando sostegno in un gran numero di soci che hanno risposto con entusiasmo alle proposte del circolo che con i cento anni di vita è uno dei più antichi ed importanti del nostro Paese.

Molto soddisfatta anche l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti: “Con grande gioia – dichiara Zucchinetti - è stata inaugurata questa stagione velica così importante che corrisponde al centenario del Circolo Nautico Al Mare con questo splendido evento dedicato ai giovani. Sono loro il futuro della vela e dello sport in generale, ed è bello vedere come una manifestazione storica come il Meeting della Gioventù, il cui valore va oltre la competizione, continui ad offrire loro un’occasione di crescita e confronto. Il tutto è stato possibile grazie alla sinergia tra il CNAM, la nostra Amministrazione Comunale e la società partecipata Marina di Alassio, che in questo anniversario così significativo confermano il loro impegno per valorizzare la tradizione velica della nostra città e rafforzarne il ruolo ai più alti livelli”.

Questi i risultati. Meeteing della Gioventù. Optimist Gruppo A: 1) Ian Francesco Scialli (Yacht Club Sanremo); 2) Sebastiano Baldassarre (Yacht Club Italiano Genova); 3) Giulio Alexander Giordano(Club del Mare); 4)Carlo Achille Solinas (YC Italiano); 5)Riccardo Lume (Lega Navale Italiana Genova Sestri Ponente); 6) Lavinia Bardelli (Club Nautico San Bartolomeo al mare); 7) Bianca Guglieri (Club del Mare); 8) Beatrice Catanoso (YC Italiano); 9)Matteo Renzo Vigo (CNAM Alassio); 10) Sofia Rolla (Yacht Club Imperia). Optimist B: 1) Riccardo Di Sisto (Club Nautico San Bartolomeo al mare); 2) Adele Novaro Mascarello(Club del Mare); 3) Giulia Battaglia (YC Sanremo) e Dante Salvaggio (id.).