Sanremo, spettacolo pirotecnico mozzafiato: Porto Vecchio tutto esaurito per i fuochi dedicati al Festival (Foto e video)

E che la settimana santa abbia inizio. Sanremo ha inaugurato ufficialmente la settimana del 75° Festival con uno degli eventi più suggestivi e attesi del weekend: lo spettacolo pirotecnico al Porto Vecchio. Lo ha fatto davanti a centinaia e centinaia di turisti e appassionati giunti da tutta Italia, pronti a non perdersi neanche un singolo momento di questa edizione speciale della kermesse canora.

Le strade del centro si sono animate sin dalle prime ore della giornata, con una folla proveniente da ogni parte del Paese. Tra i presenti, c'era chi è arrivato da Benevento, Roma, Torino, Milano e persino Udine. Un vero e proprio mix di accenti e cultura che ha riempito le vie principali, i locali ei punti di ritrovo, trasformando Sanremo in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

Lo spettacolo pirotecnico, come da tradizione, è stato il momento clou della serata. Con il Porto Vecchio completamente esaurito, i presenti hanno potuto assistere a un'esplosione di colori e luci che ha illuminato il cielo sopra il mare, lasciando a bocca aperta grandi e piccoli. Un'emozione collettiva che ha dato il via ufficiale alla settimana più attesa dell'anno per la città matuziana.

Sanremo si prepara così a vivere giorni intensi, tra musica, spettacolo e cultura, con le sue strade già pronte ad accogliere artisti, giornalisti e fan. L'apertura dei festeggiamenti ha confermato il ruolo centrale della città come luogo simbolo della musica italiana e del turismo, richiamando un pubblico sempre più vasto e fedele.

(Foto di Erika Bonazinga, Pietro Cattaneo, Carlo Alessi e Duilio Rizzio. Video a cura di Pietro Cattaneo)