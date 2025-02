Il Suzuki Stage si accende di musica e colori: un opening da urlo in Piazza Colombo per il 75° Festival di Sanremo

Una serata magica, carica di emozioni, talento e tanta musica ha segnato questa sera l’inaugurazione ufficiale del Suzuki Stage in piazza Colombo, diventato ormai uno dei punti cardine del 75° Festival di Sanremo. Con un’atmosfera elettrizzante, i giovani talenti di Area Sanremo hanno dato vita a uno spettacolo da urlo, mostrando che il Festival non si ferma solo all'Ariston, ma vive e pulsa anche nel cuore della città.

Ad aprire la serata sono stati gli Urban Theory, gruppo noto per le loro coreografie uniche e coinvolgenti, che hanno subito infiammato il pubblico con la loro energia. A seguire, il palco ha visto alternarsi alcuni dei volti più promettenti del panorama musicale emergente: ETRA, KIMONO, CRYTICAL, LØVINNE, DJOMI e CARTAPESTA, i protagonisti di questa edizione di Area Sanremo. La loro esibizione ha trasformato piazza Colombo in una vera e propria festa collettiva. Dai brani pop con influenze elettroniche a quelli più intimi e cantautorali, ogni artista ha portato la sua unicità, dimostrando come la musica sia un linguaggio universale capace di unire persone di ogni età.

A condurre la serata ci hanno pensato due volti giovani e carismatici: Jody Cecchetto e Mattia Stanga, scelti direttamente da Carlo Conti per accompagnare il pubblico durante tutti gli eventi del palco di piazza Colombo per l’intera settimana del Festival. Con il loro stile informale e la complicità evidente, hanno saputo mantenere viva l’energia, tra introduzioni, interazioni con il pubblico e momenti di puro divertimento.

Al grande entusiasmo espresso dal presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Filippo Biolé, nei giorni scorsi, il quale aveva sottolineato l’importanza della rinnovata collaborazione con Rai Pubblicità, è arrivata la conferma della qualità del percorso intrapreso negli ultimi anni direttamente sul palco e tra il pubblico presente nella piazza.

Come già noto, il Suzuki Stage non sarà solo un palcoscenico per giovani talenti, ma anche un punto nevralgico della città, pronto a ospitare esibizioni e sorprese durante tutta la durata della kermesse. Con i ledwall accesi, gli impianti audio e luci perfettamente sincronizzati e una piazza gremita, il palco ha già dimostrato di essere pronto per le emozioni che i prossimi giorni porteranno: martedì 11 infatti su quel palco salirà Raf, poi a seguire BigMama (mercoledì 12), Ermal Meta (giovedì 13), Benji & Fede (venerdì 14) e Tedua (sabato 15).

(Foto di Carlo Alessi ed Erika Bonazinga)