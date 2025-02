Lunedì prossimo in diretta sul nostro giornale l'EniCarpet la sfilata dei protagonisti al 75° Festival di Sanremo

Lunedì prossimo appuntamento esclusivo con ‘EniCarpet Live’: la diretta della sfilata dei cantanti che si preparano al Festival da piazza Colombo. Con la regia di Marco Pugno proporremo il live della serata, con la conduzione di Carlo Alessi e Pietro Zampedroni nonché dalle piazze e da via Matteotti le incursioni di Chiara Gallo (giornalista di TorinOggi.it), Isabella Rizzitano e Chiara Orsetti (giornaliste LaVocediGenova.it), Andrea Musacchio ed Elia Folco.

Il nostro Gruppo Editoriale MoreNews si presenta a questa edizione del Festival di Sanremo con una copertura completa di tutti gli eventi, articoli dalle sale stampa, interviste dall'Ariston e curiosità dalla città, che raccontiamo da 25 anni ormai con SanremoNews.it.

Tra le diverse iniziative, domani sera al Living Garden Hub, esclusiva Cena di Gala con il contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant'Agata e Pasta Morena. Per l’occasione, verrà presentato in anteprima il Piatto del Festival, firmato quest’anno da Casa Artusi, che celebra il connubio tra tradizione e innovazione gastronomica. Quest’anno, infatti, sarà lo Chef Matteo Milandri di Casa Artusi a firmare il piatto ufficiale dell’evento: “Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda”. L’iniziativa, promossa dal Gruppo MoreNews e CNA Imperia, mira a valorizzare il territorio e la sua cucina in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo.

Martedì sera, invece, sarà Maria Grazia Cucinotta ad accendere il Galà del Festival di SanremoNews, in programma a Villa Noseda. L'evento, ormai una tradizione durante la settimana del Festival, è organizzato dal gruppo editoriale MoreNews e riunisce a Sanremo imprenditori e stakeholder da tutto il Nord Italia per un'esclusiva serata di networking nell’atmosfera unica del Festival della Canzone Italiana. Il menù della serata sarà curato nei minimi dettagli dallo chef di Villa Noseda, location che offrirà anche un'animazione di alto livello per il Festival. L'evento sarà reso ancora più speciale grazie alla partnership con Acqua Lauretana, Yogurt Puro e, soprattutto, con il marchio GM Grandi Auto Sanremo.

Per seguire il Festival ogni giorno articoli e video e con le foto di Duilio Rizzo ed Erika Bonazinga racconteranno il Festival sulle pagine di SanremoNews.it e di tutti i giornali del gruppo con collaborazioni anche su testate on line italiane ed estere, senza dimenticarsi mai le notizie del territorio, cuore da 24 anni del nostro quotidiano imperiese.

Tornando all’EniCarpet lunedì sera dalle 19.30, in diretta sui nostri canali, si potrà vivere da vicino la sfilata dei protagonisti del 75° Festival di Sanremo, sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Se avete una Smart Tv collegata ad Internet lo spettacolo sarà ancora più bello: basterà aprire l’app YouTube e cercare il profilo di Sanremo News per godersi la diretta che sarà diffusa anche da tutti i quotidiani del gruppo MoreNews.

Sotto la diretta dello scorso anno e, nella gallery, le foto: