WeUnit.it tra i protagonisti del 75° Festival di Sanremo, sarà sponsor di 'In The Casinò'

WeUnit.it sarà tra i protagonisti del 75° Festival di Sanremo, l'evento musicale più atteso dell'anno, condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio. L'azienda sarà sponsor di "IN THE CASINO’", il prestigioso Salotto dell’After Show allestito sul rooftop dello storico Casinò di Sanremo, uno dei luoghi più iconici della città dei fiori.

In questo esclusivo spazio, WeUnit.it accoglierà i propri ospiti in un ambiente raffinato, tra musica, spettacolo e intrattenimento, offrendo loro la possibilità di assistere a showcase inediti e performance live. Un’esperienza unica, arricchita da sorprese ed emozioni esclusive.

Il salotto sarà il fulcro di una programmazione speciale: la diretta del Festival, seguita da un ricco palinsesto di eventi e incontri. Dopo la trasmissione dal Teatro Ariston, "IN THE CASINO’" si trasformerà nel punto di riferimento per artisti, ospiti e appassionati che vorranno vivere la magia della musica fino a notte fonda.

L’atmosfera sarà amplificata dalla presenza di importanti media partner, con Rai Radio 2 come unico partner ufficiale degli showcase e degli after show, portando l'energia di Sanremo oltre il palcoscenico dell’Ariston. Inoltre, l'evento sarà raccontato da Radio No Name, la web radio della Rai, insieme a emittenti come Radio Bella & Monella e Radio Birikina, pronte a trasmettere le emozioni di questo esclusivo spazio.

WeUnit.it: vicina al mondo dello spettacolo e della cultura

Da sempre, WeUnit.it è attenta all’innovazione e alla valorizzazione delle idee, supportando progetti e iniziative che mettono in luce il talento e la creatività. La nostra presenza a Sanremo rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: essere parte di eventi che uniscono spettacolo, arte e imprenditorialità, contribuendo a creare momenti di valore e condivisione.