Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi in via Pasteur a Bordighera nella zona delle ‘due strade’. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo e Ventimiglia per recuperare un motociclista finito fuori strada.

Fortunatamente le condizioni del motociclista non sono gravi ma, vista la zona è stato preferito l’invio dell’elicottero Grifo che, dopo i primi soccorsi lo ha trasportato in ospedale a Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.