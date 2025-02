Alessandro Cattelan a Sanremo: relax e tennis prima dell'inizio del Festival (Foto e video)

Alessandro Cattelan sbarca a Sanremo: il conduttore della serata finale del Festival (affiancherà Carlo Conti), che ha anche presentato l'ultima edizione di Sanremo Giovani, è arrivato nella città dei fiori, e ha approfittato in queste ore per rilassarsi in vista della fase calda della kermesse. Nel corso della mattinata il celebre conduttore ha effettuato alcuni scambi al Circolo tennis di corso Matuzia, con alcuni frequentatori che incuriositi si sono fermati a osservare Cattelan mentre era impegnato tra colpi sotto rete e tiri da fondocampo. Al termine, il presentatore del Dopofestival si è prestato a scattare foto e selfie con i presenti, inclusi anche parte del personale del circolo.

I motori del Festival di Sanremo stanno per iniziare a rombare, e le celebrità che ne faranno parte ormai sono incontrabili ovunque in città, a ridosso dell'ultimo weekend prima del via.

E sempre al Circolo tennis, subito dopo la fine del Festival, domenica 16 febbraio, sarà organizzato un torneo di beneficenza di tennis e padel, al quale il Circolo ha invitato sia Carlo Conti che i partecipanti alla kermesse. Questa iniziativa sarà votata a una votazione all'ospedale Gaslini di Genova.