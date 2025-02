Calcio. La Sanremese domenica in campo con la maglia celebrativa del Festival, madrina dell'evento Ilaria Salerno

Domenica, allo stadio Comunale di Sanremo, si rinnova un appuntamento che negli ultimi anni ormai è diventato tradizionale. Il calendario della Serie D vede la Sanremese disputare il turno della domenica pre Festival tra le mura amiche, e sarà l'occasione per indossare anche quest'anno una maglia dedicata alla kermesse canora.

In occasione di Sanremese-Oltrepò, dunque, i matuziani scenderanno in campo con una divisa speciale, che sarà indossata anche dalla madrina dell'evento, Ilaria Salerno, che darà il calcio d'inizio alla partita.

La maglia celebrativa del Festival di Sanremo verrà poi regalata al sindaco Alessandro Mager (maglia numero 10), all'assessore a turismo, manifestazioni e sport Alessandro Sindoni (maglia numero 7), al direttore artistico e presentatore Carlo Conti (maglia numero 9) e ad alcuni cantanti in gara. Quelle indossate dai giocatori in campo, invece, verranno messe all'asta online su eBay e il ricavato verra devoluto in beneficenza.