Grande successo con 350 atleti di 12 società al campionato regionale Kata e Kumite della Fesik

Si è svolto domenica scorsa ad Imperia il campionato regionale della Fesik. Moltissimi gli atleti di ogni ordine e grado giunti da tutta la regione per praticare una giornata sportiva sotto l’egida del karate.

Al palazzetto dello sport c’erano più di 350 atleti, appartenenti a 12 società, che si sono misurati nelle specialità di Kata (forme) nonché di Kumite (combattimento), grandissima soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, nonché della federazione.

Grandi onori sono stati tributati da tutti alla società ospitante, il Fudoshin Karate Liguria del maestro Regina, organizzatori dell’evento e vincitori per l’ennesima volta del trofeo.

La classifica delle società ha visto per la sezione Kata (forme), la vittoria del Dojo Ronin, davanti alla Us virtus ed al Csk Lavagna a pari merito con lo Yamabushi Genova. Nel Kumite (combattimento) primo posto per Fudoshin Karate Liguria, davanti a Dojo Ronin, Us Virtus a pari merito con il Budo Ku Kai Genova.