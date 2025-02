Calcio amatoriale: è ripreso lunedì scorso il campionato di calcio a 7 di Santo Stefano al Mare

Dopo la pausa invernale e lo slittamento di una settimana causa maltempo, lunedì scorso seconda giornata di ritorno del campionato provinciale di calcio a 7 che si sta svolgendo sui campi dello stadio ‘Colombera’ di Santo Stefano e che vedrà le finali svolgersi a inizio maggio, per permettere alla squadra vincitrice di partecipare alla ‘tre giorni’ di Coppa Catalunia di Lloret de Mar.

Il mercato invernale ha portato molte novità nei roster delle squadre innalzando ancor più il livello tecnico e questo si è già denotato dall'equilibrio delle sfide in questa giornata. Tornano al successo i ragazzi frontalieri dei Desperados Fc che battono 2-0 la Delo Team del nuovo acquisto Francesco Pronesti chiamato a difendere i pali della formazione di Riva Ligure.

In una gara in equilibrio fino a pochissimi minuti dal termine la Satus ha avuto ragione per 5-2 sulla US Poggese, rammarico per i gialloneri poggiaschi che sul 2-1 hanno più volte rischiato di agguantare il pareggio, ma un eurogol di Chicco Virga ha spezzato l'equilibrio a favore dei Neri sanremesi. I terzi in classifica dell'Ac Sanremo hanno battuto gli Ff Zurrigo per 3-1 dopo essere passati in svantaggio i ragazzi capitanati da Denaro hanno rimontato gli azzurri con i gol del bomber Salerno.

La capolista Ronin, che ha visto l'esordio del sempreverde Callegari, ha battuto nettamente il Real LaMarmora consolidando il primato con un poker di reti del sempre più capocannoniere del campionato Simone Filiberto. Si recupererà a metà febbraio la gara tra F.lli Diurno e Herta Vernello in quanto gli azzurri sanremaschi sono stati falcidiati dall'influenza e hanno giocato il jolly a loro disposizione.

Classifica

Ronin 31

Satus

Ac Sanremo 28

FF Zurrigo 19

Us Poggese 13 *

Delo Team 11

Desperados Fc 9

F.lli Diurno 9 *

Herta Vernello 7 **

Real LaMarmora 0

* Gara da recuperare