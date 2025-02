Arma di Taggia: '(S)parlami di tuo figlio', domani evento speciale dedicato a tutti i genitori

L’Associazione di promozione sociale Effetto Farfalla organizza domani un evento speciale dedicato a tutti i genitori: ‘(S)parlami di tuo figlio’.

“Questo incontro – si spiega nel comunicato - si propone di affrontare, in un'atmosfera di leggerezza e convivialità, le sfide e le gioie del mestiere più importante è complesso che ci sia: la genitorialità. Se anche tu ti senti un genitore sull’orlo di una crisi di nervi, non sei solo! Ti aspettiamo ad un aperitivo speciale in compagnia degli educatori e psicologi di Effetto Farfalla, dove potrai condividere esperienze, ascoltare storie e trovare altri genitori simili a te. L’evento si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 19 presso il Bar Pour Parler, situato in via Boselli, Arma di Taggia (consumazione a scelta presso il locale, prenotazione al numero 370 1301774 entro mercoledì 5/02. Ti aspettiamo per condividere insieme risate e riflessioni sul meraviglioso viaggio della genitorialità”.