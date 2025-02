Sanremo: partono i lavori per la messa in sicurezza delle torri faro del Comunale, finanziamento di 300 mila euro

Prende il via questa mattina l'intervento sulle torri faro dello stadio Comunale di Sanremo, necessario per la messa in sicurezza dell'impianto d'illuminazione. I lavori sono finanziati con circa 300mila euro complessivi prelevati dalla Giunta comunale dall'avanzo di amministrazione per sostituire tre torri e sistemarne una quarta, con il corredo delle operazioni collegate.

Dopo la redazione e l'approvazione di un progetto “ad hoc”, l'intervento è stato affidato alla Siram spa per circa 300 mila euro, compreso lo smantellamento dei vecchi impianti. Secondo le previsioni, i lavori, che prevedono appunto la dismissione delle torri e la loro sostituzione, dovrebbero concludersi nell'arco di 2 mesi