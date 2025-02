Petanque: Serie A, il Gsp Ventimiglia batte le cuneesi del Passatore e continua a comandare la classifica

Pur non avendo disputato una delle migliori gare, il Gsp Ventimiglia, guidato dal Ct. Cappai, ha prevalso contro le cuneesi del Passatore, che fino all'ultimo hanno dato del filo da torcere alla formazione ventimigliese. Questo risultato, comunque consente loro di rimanere in vetta alla classifica alla pari del Vita Nova Savigliano e alle genovesi dell'ABG.

Le gare che hanno determinato l'incontro a favore delle ventimigliesi, sono state, nella prima gara a terne vinta per 10-9 con Bagalà, Liliana Greco e Grillo. A seguire, i successi nella gara individuale con Simona Claps e a coppie con Peirano e Grillo. Sono risultate poi determinanti le ultime gare vincenti: ancora con Bagalà ( nell'individuale) e infine nell'ultima a terne con Peirano, Grillo e Claps vinta poi per 13-8.

La terza giornata del campionato si svolgerà il prossimo 16 febbraio, in trasferta contro le forti piemontesi del Vita Nova Savigliano, campionesse uscenti del titolo italiano che ricordiamo, riuscirono a battere le ragazze ventimigliesi nella finale disputata a Belluno nel mese di luglio dello scorso anno. Le due capoliste, si ritroveranno perciò nuovamente di fronte in una sorta di rivincita che servirebbe al Gsp Ventimiglia di poterle eventualmente staccarle in classifica.