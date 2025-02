Pallavolo: la Ums Zeta Soft Sanremo vince contro il Bordivolley e festeggia il suo allenatore

Festeggia con una vittoria della sua Ums Zeta Soft Sanremo Under 17 maschile, il neo promosso allenatore di primo grado Alberto Ausenda.

La sua squadra sconfigge per 3-0 (25-21, 27-25 e 25-22) contro il Bordivolley e, con questo risultato, mantiene il terzo posto in classifica dietro Albissola e Finale, con obiettivo di raggiungere il secondo posto e passare il turno alla fase regionale.

Anche la squadra Zeta Soft di prima divisione maschile mantiene il passo rimanendo al secondo posto in classifica dopo la vittoria per 3-2 contro il New Volley Imperia.