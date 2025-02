Oltre quaranta ragazzi a Pian di Poma per lo stage del Sanremo Rugby con gli ex azzurri Luciano Orquera e Paolo Buso

Stage di alto livello al campo di Pian di Poma. Il Sanremo Rugby ha portato in città due colonne del rugby italiano per un incontro di formazione con giocatori e allenatori.



Luciano Orquera (48 presenze in Nazionale, mediano d'apertura per l'Italia dal 2004 al 2015 con cui prese parte anche alla Coppa del Mondo del 2011) e Paolo Buso (ex Nazionale, campione d’Italia con Calvisano e con un passato con Zebre, Aironi e Rugby Roma) si sono prima dedicati a una fase teorica con gli allenatori per poi passare all’attività di campo con i giocatori biancazzurri e non solo. Lo stage, infatti, era completamente gratuito e aperto a tecnici e rugbisti di tutte le società. All’evento ha preso parte anche Massimo Zorniotti, responsabile promozione e sviluppo per la Fir.

Nello specifico, Buso (direttore tecnico del Sanremo Rugby) si è dedicato alla parte del gioco al piede, mentre Orquera ha usato la fase offensiva.

Quarantadue tra ragazzi e ragazze hanno preso parte all’iniziativa arrivando anche da Imperia e da Genova. Oltre a loro anche 20 tecnici del Ponente che hanno partecipato all’incontro formativo.

“Il bilancio dell’iniziativa è certamente positivo, è il primo stage formativo della stagione - ha commentato Diego Capelli, tecnico del Sanremo Rugby - dopo gli interventi di Fabien Camin, continua l’investimento del club nella formazione continua degli allenatori. È bello vedere così tanti ragazzi e ragazze che si vogliono migliorare partecipando ad eventi alternativi ai soliti allenamenti e alle consuete partite. Siamo soddisfatti e non vediamo l’ora di poter comunicare i prossimi appuntamenti dedicati alla formazione”.