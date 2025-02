Pallavolo: weekend da dimenticare per la Grafiche Amadeo, sconfitte sia per gli uomini che per le donne

Doppio risultato negativo per le formazioni della Grafiche Amadeo. Sconfitte sia per la squadra maschile che per quella femminile.

Gli uomini, che giocano nel campionato regionale di Serie C e con ambizioni di promozione, sono stati battuti dal Volley Finale Ligure. I ragazzi di Biglieri, con un gioco incostante e disattento, sono andati sotto di due set (entrambi persi 25-22) per poi reagire e vincere i successiva (25-18 e 25-21). Nel quindi hanno però ceduto (15-11), rimanendo secondo in classifica ma perdendo altri due punti dalle prime (Albissola e Sabazia Vado).

Niente da fare anche per la squadra femminile: le ragazze di Nando Guadagnoli non sono riuscite a fermare la quotata Normac Genova, prima in classifica. Buona gara per le ponentine, trascinate dall'incontenibile Matilde Guadagnoli che però non basta per fermare le prima della classe.

Primo e secondo set per le genovesi (25-18 e 25-20). Nel terzo set arriva la reazione e la conquista del parziale per 25-18 ma, nel quarto tornano le avversarie, che si impongono 25-20. Con la sconfitta, nonostante una buona gara, le ragazze di capitan Andreis scendono al quarto posto dietro Normac Genova, Cogovalle e Golfo di Diana.