Pallamano: la seniores dell'Abc Bordighera cede contro l'Ogc Nizza, gli under 13 conquistato la settima vittoria (Foto)

Fine settimana ricco di emozioni per l'Abc Bordighera. La squadra di pallamano di prima divisione Seniores ha dato battaglia nell'ultima sfida contro l'Ogc Nizza ma non è riuscita a portare a casa la vittoria. L'incontro si è, infatti, concluso 22-25 a favore dei francesi.

"Nonostante l'impegno e una prestazione combattiva, i ragazzi hanno pagato alcune imprecisioni nei momenti chiave del match" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Ora, per i ragazzi, l'attenzione si sposta sulla prossima sfida: tra tre settimane torneranno a giocare in casa, al Palazzetto dello Sport, contro il Puget Theniers. Il match, in programma alle 11, rappresenta un'occasione per riscattarsi davanti al pubblico amico e rilanciare la corsa in campionato. La squadra avrà tempo per lavorare sugli aspetti da migliorare e prepararsi al meglio per questa importante sfida. I tifosi sono già pronti a sostenere la squadra in quella che si preannuncia una gara cruciale".

Continua, invece, la marcia trionfale dell'under 13 dell'Abc Bordighera nel campionato dipartimentale francese. "I giovani talenti targati Romolo Amare/ Era Foods hanno conquistato la settima vittoria consecutiva battendo HB Mougins-Sartoux con un netto 32-28, dimostrando ancora una volta la loro forza e determinazione" - dice soddisfatta l'Abc Bordighera - "Eppure, la partita non era iniziata nel migliore dei modi: nel primo tempo, gli avversari hanno tenuto testa all'Abc mettendolo in difficoltà con una difesa aggressiva e un attacco incisivo ma nella ripresa, la squadra di Bordighera ha cambiato marcia, ribaltando il punteggio con un gioco veloce e una difesa solida, lasciando poco spazio agli avversari e prendendo il largo fino al fischio finale. I bordigotti ora si preparano per il prossimo incontro, in programma sabato 1 febbraio alle 14:30 al Palazzetto dello Sport di Bordighera, dove dovranno affrontare HB Colline. I ragazzi vogliono continuare la loro striscia di imbattibilità e consolidare la loro posizione ai vertici del campionato. L'entusiasmo è alle stelle e il pubblico di casa è pronto a sostenere questi giovani campioni nella loro corsa al successo".