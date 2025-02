Calcio. Serie D, la Sanremese respira a Borgaro (0-2). Scalise: "Sono felice. Eravamo in credito"

Boccata d'ossigeno importantissima per la Sanremese in casa del Borgaro: la doppietta di D'Antoni stende i torinesi, matuziani che tornano a casa con un confortante 2-0.

Soddisfatto mister Manuel Scalise: "Oggi sono felice. Nelle ultime giornate avevamo raccolto sempre meno di quello che avremmo potuto, anche per tanti fattori che ci hanno decimato l'organico. Quella di oggi è stata una reazione di carattere, di orgoglio. Il nostro obiettivo è chiaro: noi dobbiamo pensare a salvarci. E dovremo farlo concentrandoci solo su noi stessi pensano partita dopo partita. Guardare la classifica può starci fino a un certo punto: siamo sempre a dire che dietro non fanno punti, come successo oggi a Vogherese e Oltrepò, ma siamo noi che dobbiamo fare la lepre".

I biancazzurri salgono a quota 31, allungando a 6 i punti di vantaggio sulla zona playout. E domenica prossima al "Comunale" arriverà proprio quell'Oltrepò oggi battuto tra le mura amiche dal fanalino di coda Chieri, che per Bregliano e compagni rappresenta un altro scontro diretto fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo.