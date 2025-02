Calcio. Promozione, il Ventimiglia torna alla vittoria. Superati i genovesi del Superba per 4-3

Dopo circa un mese, il Ventimiglia torna a una vittoria salutare che arriva dopo quattro sconfitte consecutive (tre delle quali contro squadre di vertice) che avevano fatto crollare la posizione dei frontalieri in acque poco tranquille. Questo successo, giunge nel momento più opportuno contro una diretta avversaria nella lotta per non essere invischiata nei play-out e la gara è stata dominata sino a 15' dal termine dai granata realizzando 4 reti, due per tempo, ma nella fase finale sotto la pressione dei genovesi, mai pericolosi fino a quel momento, subivano inspiegabilmente tre reti nell'arco di 8'.Inizio della gara col Ventimiglia subito in attacco e al 8',dopo un tiro di Sparma sul primo palo respinto in corner dal portiere, il gol di Cassini che correggeva di testa dalla battuta dalla bandierina. I locali, continuavano l'azione offensiva e altre occasioni si presentavano a Cassini al 12' (palla fuori) e al 17' quando sul traversone basso in area di Berruti, Gambacorta girava a rete impegnando il portiere che deviava in corner.Al 32', il meritato raddoppio che lo realizzava Sparma dopo essersi districato fra avversari. Nel finale del tempo, si mettevano in luce gli ospiti con la prima vera occasione con Fossa che al 43' impegnava severamente Haderbache con un bel intervento. Dopo un minuto, su punizione, Bastita colpiva la traversa e al 45', i genovesi con Peirotti sprecavano l'opportunità mettendo a lato da ottima posizione.



In apertura di ripresa, Sparma in evidenza su assist di Rea in entrambe le occasioni: palla di poco a lato. Le altre reti del Ventimiglia, venivano costruite in analoga azione: al 13', discesa sulla destra di Sparma che metteva in mezzo all'area all'accorrente Gambacorta che appoggiava in rete; stessa dinamica al 35' con altri interpreti e cioè, discesa sulla destra di Felici che metteva in mezzo all'area un pallone invitante per l'altro neo entrato Giglio che insaccava. Partita chiusa? Solo per il Ventimiglia. I genovesi con orgolglio, cercando il gol bandiera, andavano poi a segno, come se nulla fosse, per ben tre volte nel giro di solo 8' Le reti venivano realizzate da Peirotti (2) al 41' e al 44' e da Vio al 49'. Sul 4-3, l'arbitro fischiava il termine della gara sotto le proteste dei genovesi che speravano in un recupero più lungo per sperare nel miracolo di un ipotetico pareggio che sarebbe stato inverosimile per il Ventimiglia.

Queste le formazioni.

VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Aretuso, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Giglio, Cariello, Verardi, Felici, Zampella.

SUPERBA: Sommariva, Ravera, Palmisano, Mattiucci, Rossi, Mattera, Ottogalli, Liguori, Fossa, Peirotti, Malinconico. Allenatore: Pisani. Sono subentrati: Guelfi, Iannicella, Badamassi, Vio.

Arbitro: Andrea Martino ( Sez. Savona). Assistenti: Lorenzo Trucco e Fabio Fioriello (entrambi Sez. Imperia).