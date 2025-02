Bordighera: 'Quando il corpo diventa un oggetto: l’oggettivazione sessuale tra cultura e psicologia’, laboratorio di autostima di 'Noi4You'

Giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 21, presso la sede di Noi4you in via Firenze 1 a Bordighera, si svolgerà un laboratorio di autostima sul tema ‘Quando il corpo diventa un oggetto: l’oggettivazione sessuale tra cultura e psicologia’.

"Eccoci, come di consueto – si spiega nel comunicato -, all’appuntamento mensile con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You. Il tema trattato dalla psicologa dott.ssa Eleonora Citino, riguarderà un tema che sembra riguardare solo le donne, ma in realtà riguarda tutti. L’oggettivazione sessuale è un fenomeno culturale che ci porta, sin da bambini e adolescenti a considerare il corpo come un oggetto da osservare, valutare, modificare e, ovviamente, criticare. Per questo approfondiremo la tematica dal punto di vista psicologico e culturale. Un piccolo-grande spunto di riflessione e formazione! Come sempre, dopo la presentazione del tema da parte dalla dott.ssa Citino, vi potranno essere un dibattito ed uno scambio costruttivo che da sempre sono gli scopi di queste serate: arricchire e stimolare tutti coloro che vi partecipano. Vi aspettiamo!”.



