Come proteggere i propri investimenti con il wallet crypto definitivo

I trader sono sempre alla ricerca di strumenti avanzati per gestire, proteggere e sfruttare al meglio i propri asset digitali.

Best Wallet si distingue come una soluzione all'avanguardia, offrendo funzionalità innovative e una sicurezza senza compromessi.

Una soluzione completa per tutto ciò che riguarda le criptovalute

Best Wallet si presenta come un wallet multi-chain non custodial progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di trader, venendo incontro alle esigenze di principianti ed esperti.

La piattaforma supporta oltre 50 blockchain, incluse Ethereum, Bitcoin e Solana, così come migliaia di token, rivelandosi una scelta versatile per chiunque desideri gestire le proprie criptovalute con un unico wallet.

Oltre alla gestione delle criptovalute, il Best Wallet include una serie di funzionalità avanzate:

Acquisto e vendita di criptovalute: grazie all’integrazione con servizi avanzati è possibile acquistare e vendere asset digitali in modo rapido e sicuro.

grazie all’integrazione con servizi avanzati è possibile acquistare e vendere asset digitali in modo rapido e sicuro. Swap di token: con accesso a oltre 200 exchange decentralizzati (DEX) e 20 bridge cross-chain per rendere lo scambio di token estremamente veloce e intuitivo.

con accesso a oltre 200 exchange decentralizzati (DEX) e 20 bridge cross-chain per rendere lo scambio di token estremamente veloce e intuitivo. Staking con alti rendimenti: permette di mettere in staking le proprie criptovalute direttamente dal wallet, per ottenere guadagni basati su APY competitivi.

permette di mettere in staking le proprie criptovalute direttamente dal wallet, per ottenere guadagni basati su APY competitivi. Spesa facilitata: la Best Card, compatibile con Google e Apple Pay, consente di utilizzare criptovalute per i pagamenti con la stessa semplicità di una carta di credito o debito tradizionale.

In futuro Best Wallet apporterà ulteriori innovazioni, con l’introduzione di nuove funzionalità come la gestione del portafoglio (“Portfolio Management”) e approfondimenti di mercato (“Market Insight”), progettate per agevolare decisioni informate sugli investimenti.

L’app Best Wallet è disponibile per il download su Google Play e sull'App Store, pronta per rivoluzionare il modo di gestire gli asset digitali.

Protezione e sicurezza al primo posto

Uno degli aspetti più apprezzati di Best Wallet è l'approccio alla sicurezza. Come wallet non custodial, permette agli utenti di mantenere il controllo totale delle chiavi private, riducendo il rischio di accessi non autorizzati.

Inoltre, offre strumenti integrati per prevenire truffe e attacchi informatici, garantendo transazioni sicure attraverso canali verificati.

Funzionalità “Upcoming Tokens”: un vantaggio strategico

La nuova funzione “Upcoming Tokens” aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, consentendo di accedere esclusivamente a progetti in presale verificati. Questo riduce significativamente il rischio di truffe legate a token falsi o siti web contraffatti.

I trader possono scoprire e partecipare in anticipo alle presale di nuove criptovalute, così come i nuovi listing su exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX).

Grazie a un'interfaccia intuitiva, è possibile acquistare token emergenti direttamente dall'app in pochi semplici passaggi.

Oltre alla facilità d’uso, questa funzione include strumenti utili per monitorare il valore degli investimenti e accedere a guide dettagliate per il claim i token prima che del listing sugli exchange.

Il token BEST: più vantaggi per gli utenti

Best Wallet dispone anche di una criptovaluta nativa, il token BEST. Questo token sblocca vantaggi esclusivi per i suoi titolari.

Ad esempio, utilizzando BEST per pagare i servizi del wallet, è possibile beneficiare di commissioni ridotte, sconti su transazioni e accesso prioritario a nuove funzionalità. Il BEST offre la possibilità di partecipare a airdrop esclusivi completando semplici attività giornaliere.

Il token BEST conferisce ai suoi titolari diritti di governance, pertanto acquistandolo sarà possibile votare per decidere gli sviluppi futuri del Best Wallet e delle altre funzionalità della piattaforma.

Inoltre, gli utenti possono mettere in staking il token BEST per ottenere ricompense passive. Al momento, il token BEST viene venduto in presale a 0,023775 dollari. La raccolta fondi ha superato gli 8,5 milioni di dollari.