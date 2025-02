Pallacanestro: prima vittoria stagionale per il Bvc Sanremo contro il Blue Sea Lavagna (58-54) 

Divisione Regionale 1 – terza giornata di ritorno

Bvc Sanremo E.On. – Blue Sea Lavagna 58-54 (18-10, 17-17, 9-8, 14-19)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 12, Massa 6, Vivo 8, Deda 7, Rudian 13, Lychahin 2, Franceschini, Iamundo 10, Chumburidze, Tacconi Daniele, Avila De Carvalho. Coach: Emanuele Favari.

Blue Sea Lavagna: Falco 7, Padroni 1, Chiavaccini 4, Bartolucci, Esposito 15, Papini 8, Zuppinger 4, Bassan 2, Grandeaux 2, Brignole 2, Vargas Rivera 8, Doccini 1. Coach: Savini M.

Arbitri: Bruschi C.- Grasso M.

Dopo tanto soffrire, finalmente per il Bvc Sanremo E.On. è arrivata la prima vittoria stagionale, al termine di una partita che ha sempre visto il team matuziano al comando nel punteggio, con un vantaggio massimo di 12 punti, poi rosicchiato in parte dagli avversari nel concitato finale. Da segnalare che la gara si è disputata nella storica e rinnovata palestra Conrieri di Bordighera, in cui è appena stato installato un fiammante parquet con il logo della locale Rari Nantes Bordighera, storica società bordigotta che collabora proprio con il Bvc.

Il coach vincitore Emanuele Favari: “Finalmente è arrivato un successo, che avevamo solo sfiorato in diverse occasioni. In ben sette partite c’eravamo trovati in vantaggio, perdendo però alla fine. Eravamo privi dell’infortunato Nicomedi, però abbiamo recuperato Iamundo, che ha dato un contributo importante. Nel finale abbiamo rischiato, probabilmente per l’ansia e la paura di perdere. Con questa vittoria ci siamo, in effetti, levati un peso. Speriamo di proseguire in questa direzione. Complimenti ai ragazzi”.