'Bordighera sport hub': premiati gli atleti e le associazioni della città (Foto e video)

Un evento dedicato allo sport con l'intento di celebrare il talento, l’impegno e i successi degli atleti e delle associazioni di Bordighera è andato in scena in serata nel teatro Golzi.

Un riconoscimento è stato così consegnato dall'Amministrazione comunale agli atleti e alle associazioni sportive che si sono distinti nelle diverse discipline agonistiche sia in competizioni nazionali che internazionali. Per l'occasione erano presenti il sindaco Vittorio Ingenito, il vicesindaco Marco Laganà, gli assessori Marzia Baldassarre e Giovanni Allavena, il presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti, i consiglieri comunali Mauro Bozzarelli, Massimiliano Di Vito e Walter Sorriento, che è anche consigliere regionale, Gisella Merello, Gianluca Gazzano, Angelo Tripodi e Paolo Ghione che hanno premiato a turno i presenti.

Un evento voluto dall’assessore allo Sport Marzia Baldassarre, che ha organizzato insieme ai consiglieri comunali di maggioranza Mauro Bozzarelli e Massimiliano Di Vito, al presidente dell’associazione “Bordighera Amor mio” Gianluca Gazzano e all’ex consigliere comunale Claudio Gavioli. "L'evento rientra nel più ampio e ambizioso progetto 'Bordighera sport hub' che ha l'obiettivo di promuove il talento sportivo cittadino e creare una rete tra le diverse associazioni sportive" - fa sapere l'assessore Marzia Baldassarre - "E’ stata una serata speciale per rendere omaggio agli atleti che, con passione e determinazione, hanno portato in alto il nome di Bordighera nelle loro discipline. Lo sport non è solo competizione e risultati ma è anche dedizione, sacrifici, amore, amicizia e crescita personale".

Una cerimonia che aveva pensato e proposto l'ex assessore allo Sport e attuale consigliere regionale Walter Sorriento: "Ringrazio Marzia Baldassarre per aver creduto nell'idea e per averla portata avanti battendosi affinché venisse realizzata. Un grazie va anche a tutti i giovani che ogni giorno si allenano con dedizione, sacrificio e impegno per un obiettivo. Non mollate mai. Lo sport è vita, amore e famiglia".

La serata è stata presentata da Rino Burzese, presidente dei Bordi...gotti. Tanti gli atleti premiati: Davide Soreca, Matteo Chierico, Adolfo Balduzzi, Salvatore Mammoliti, Emma Wiesenfeld, Noah D’Agostino, Filippo Scotti, Giulio De Vincenzi, Alessio Giraldi, Sergio Dolce, Sabrina Floris, Samuele Peri, Samuele Ruotolo, Gabriele Vaccaro, Bianca Voivoda, Sergio D’Ercole, Mattia Conte, Stefano Scionte, Gaia Fiore, Samuele Morese, Tommaso Gatta, Claudio Kadi, Almir Sabli, Alessandro Krstan, Andrea Scapicchio, Danilo Farotto, Luca Arjei, Giulio Rebaudo, Matteo Laganà, Francesca Lanzafame, Alessia Calimera, Nicole Vicari, Andrea Scoli, Vittoria Scarcella, Hadef Awsman, Matteo Marani, Massimo Bracco, Fabio Rivotti, Claudio Pinto, Mauro Gibertini, Matilde Sgrò, Veronica Montevero, Aurora Guglielmi, Kristin Scionte, Gianluca Bellucci, Fabrizio Robotti, Mattia Uleri, Matteo Scaramuzzino, Paolo Agnese, Gabriele Cattarin, Andrea Nicomedi, Lorenzo Rolando, Gabriele Ferrara, Talia Lisandro, Francesco Rodigari, Alessio Paglino, Andreas Stefanescu, Tommaso Dilernia, Tommaso Chiappalone, Gabriele Dami, Marco Fasciola, Letizia Giusto, Gianni Trapani, Paolo Fontana, Rino Burzese, Nicola Iorio, Stefano Fullone, Giorgia Amodeo, Giorgia Damiani, Giada Farfalla, Simone Boni, Francesco Rebora e Alberto Bongioanni.

Superano la ventina le società che hanno ottenuto un riconoscimento: Gentlemen Motoclub Bordighera, Piatti Tennis Center, Bordighera Lawn Tennis Club, Bordighera Nuoto, Asd Scuola Karate Wado Ryu, Bordighera Volley, Asd Yoshin Ryu, Asd Judo Club Simonazzi, Bordighera Sant’Ampelio calcio, Asd Vittoria, Abc Bordighera, GSTT Bordighera 1948, Asd Revolution Dance, Ciclistica Zero team Bordighera, Life Revolution Ocr, Rari Nantes 1946 - Ranabo', Atletica 2000 Bordighera, Ciclistica Bordighera, circolo boccistico Giulio Biancheri-Müller, Body Building, Club Nautico Bordighera, Centro Sub Riviera dei Fiori, Asd Bordi…Gotti, Polisportiva Integrabili e Yacht Club Sant’Ampelio.