Calcio: la Carlin's Boys riparte, nuovo corso per rilanciare la storica squadra (Foto)

La Carlin's Boys si prepara a ripartire con il nuovo assetto societario presentato all'Hotel Morandi. La società sarà adesso guidata da Fabio Calvo, mentre il ruolo di vicepresidente sarà affidato a Valerio Di Benedetto. Ricoprirà il ruolo di segretario generale Ezio Bruno.

L'obiettivo condiviso da questa nuova dirigenza, sottolinea anche il presidente onorario Gianni Maria Tinelli, è ridare lustro a una storica società sanremese, che nel corso degli ultimi anni si è trovata a navigare in cattive acque, da cui ora si punta a uscire. "La ripartenza sarà su tutto - afferma Tinelli - sia dalla prima squadra che dalle giovanili, poi dovremo vedere cosa riusciremo a fare. I campi sono in concessione alla Sanremese, dovremo anche capire quanto ci costerà. I tempi non sono immediati, dovremo vedere come cresceremo- Carlin's Boys vuol dire città - aggiunge Tinelli - I tempi sappiamo che sono cambiati, ma la volontà di fare rinascere la società è presente in noi. Una volta, quando Sanremo contava appena 20 mila abitanti, la squadra vantava circa 400 soci, il che dà un'idea chiara del legame tra le due realtà".

L'incontro di presentazione è stata inoltre occasione per ricordare il passato della squadra, dalla sua origine nel '47 alle numerose collaborazioni con l'amministrazione comunale e altre figure illustri, che le hanno permesso, tra le altre cose, di dare vita a uno dei tornei calcistici più importanti d'Italia, secondo forse solo al torneo di Viareggio, e che ha visto nel corso degli anni la presenza di società calcistiche provenienti appartenenti ai vertici del calcio europeo, così come i calciatori che hanno preso parte (basti citare, tra le altre, la presenza nel 1995 di un giovanissimo Gianluigi Buffon, che di lì a poco avrebbe esordito tra i professionisti ).

E riportare il torneo internazionale è uno degli obiettivi della società: "Servono sicuramente aiuti - annunciano - ma la nostra intenzione è questa. Ci si rivolge anche alla Sanremo 2000 e all'amministrazione. Dalla prossima settimana inoltreremo le domande alle squadre e vedremo le risposte. La nostra intenzione è arrivare alle squadre di serie A, ma dobbiamo sentire cosa ci dicono, e come organizzare anche per le età".

Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore allo sport Alessandro Sindoni. Il primo cittadino ha voluto condividere un ricordo legato alla squadra, augurandole nel contempo buona fortuna per la rinascita: "Ricordo quando passavo dalla vetrina del Piccolo Mondo a vedere se ero stato convocato. All'epoca si giocava una volta al sabato pomeriggio sui campi in terra. Erano campi in cui non potevi entrare in scivolata sennò ti facevi male. La Carlin è nel cuore di Sanremo, un patrimonio che non andava perduto. E sono contento di questa iniziativa, che si cerchi di ripartire. Buona fortuna, ma per il possibile il Comune di Sanremo è con voi".

Sicuramente una questione su cui la Carlin's si dovrà soffermare è quella degli impianti, per cui dovrà iniziare un dialogo con le società del territorio. E per cui si dovrà vedere l'evoluzione nel prossimo futuro.

Anche l'assessore regionale Marco Scajola ha voluto far sentire la sua vicinanza alla società, inviando una lettera con un augurio di buona fortuna.