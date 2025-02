Continuano le promozioni al Molo 8.44: offerte imperdibili e nuove collezioni

Lo shopping al Molo 8.44 di Vado Ligure non si ferma mai!

Anche questo mese, all'interno dei negozi dello shopping center vadese, si potranno trovare promozioni e novità che renderanno la propria esperienza di acquisto ancora più conveniente e piacevole.

Da Arcaplanet, più compri, meno spendi! Grazie alle speciali scontistiche sulle quantità, si può fare scorta di tutto il necessario per i propri amici a quattro zampe risparmiando. Un'occasione da non perdere per chi vuole il meglio per i propri animali domestici senza rinunciare alla convenienza.

Se invece si vuole rinnovare il proprio guardaroba, da Guess sono già arrivate le collezioni primavera-estate 2025. Look trendy e mozzaato aspettano per affrontare la nuova stagione con stile e personalità.

"Scopri i capi più cool e lasciati ispirare dalle ultime tendenze della moda. Il Molo 8.44 è il posto perfetto per le famiglie che vogliono concedersi una giornata di shopping in totale relax. Il weekend è l'occasione ideale per staccare dallo stress lavorativo e godersi una passeggiata tra i negozi, magari facendo una sosta nelle nostre aree ristoro - dicono dalla direzione del Molo - Durante la settimana, invece, il minore ausso di persone permette di muoversi con più tranquillità e trovare ciò che si desidera con maggiore facilità. Ti aspettiamo al Molo 8.44 per un’esperienza di shopping unica, tra promozioni, novità e tanto divertimento".