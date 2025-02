Taggia: le educatrici del nido comunale 'Girotondo' hanno vinto il concorso fotografico 'Vivere la bellezza'

‘Vivere la bellezza’ il concorso fotografico che ogni anno la Coop ‘Nuova Assistenza’ organizza dando la possibilità alle équipe di tutti i suoi servizi di esprimere la loro creatività mettendosi in gioco è stato vinto quest'anno dalle educatrici del nido d'infanzia 'Girotondo' di Taggia, per la miglior foto di gruppo. Il nido ha vinto anche una somma in denaro da investire a favore dei bambini che frequentano il servizio educativo.

Quest’anno il tema del progetto dal titolo ‘Donne al Quadrato’ era incentrato sulla sensibilizzazione, sul rispetto e sul riconoscimento del valore delle donne. L’obiettivo era quello di scegliere figure di donna (del passato o presente) che hanno moltiplicato il valore dei loro gesti, delle loro idee, delle loro scoperte e di farle rivivere in uno scatto contemporaneo accostato allo scatto fotografico originario.

Da subito le educatrici del Nido d’infanzia comunale ‘Girotondo’, insieme alla coordinatrice pedagogica hanno espresso entusiasmo e voglia di partecipare a questo progetto soprattutto per l’importanza e la vicinanza verso la tematica affrontata. Lavorando in gruppo si sono interrogate sul valore delle donne passate e hanno iniziato un lavoro di ricerca che le ha portate a scegliere una foto storica che ritrae le suffragette, donne che facevano parte del movimento nato nel Regno Unito nel 1869 attiviste per il suffragio femminile.

Il titolo dato alla foto del progetto è stato ‘Noi: donne, educatrici, ribelli = Le suffragette’. Con grande coraggio e audacia queste donne hanno lottato per migliorare il ruolo delle donne all’interno della società e per ottenere il diritto al voto. La volontà di riprodurre un’immagine diventata iconica nella storia della fotografia che rappresenta proprio un corteo di suffragette. Le educatrici hanno creato i loro cartelli ‘di protesta’: “Più Nidi per tutti”, “Vogliamo che il nostro ruolo sia riconosciuto”, “Rispettiamo i tempi del bambino”, andando a sottolineare l’importanza del riconoscimento del ruolo dell’educatore e per sostenere i diritti dei bambini e delle bambine.