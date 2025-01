Subbuteo: al Major di Parigi si conferma Gianfranco Calonico, buone prestazioni per i giocatori del Master Sanremo (Foto)

Nuova vittoria al Major di calcio tavolo nella capitale francese, per Gianfranco Calonico giocatore del Master Sanremo, presente con sei giocatori a uno dei cinque tornei più importanti al mondo, il primo del 2025.

Nella categoria Veteran, Calonico ha impiegato un po’ per ingranare, passando come secondo del proprio girone. Vittoria risicata ai 16esimi di finale con il compagno di squadra Carlo Alessi (2-1) ha poi inanellato una serie di vittorie che lo hanno portato alla finale contro il maltese Aquilina, sconfitto con il minimo scarto (1-0). Buone le prestazioni di tutti i giocatori matuziani: Alessi, come detto, è uscito per mano del compagno ai 16esimi, stesso turno che ha visto uscire Massimiliano Croatti (0-1 dal maltese Pisani). E’ andata meglio a Francesco Torano e Frank Stille (0-1 rispettivamente da Francesco Mattiangeli e dallo spagnolo Gomez agli ottavi) ed a Claudio Dogali (fermato con lo stesso punteggio dal pugliese Patruno ai quarti).

Nel torneo a squadre ottime prestazioni per il Master Sanremo nel girone, con tre vittorie su altrettante partite e la conquista del primo posto. Purtroppo, però, una serie di coincidenze ha messo i matuziani agli ottavi di finale contro la più forte squadra del torneo (che poi ha vinto). Contro le Fiamme Azzurre di Roma, la formazione sanremese ha lottato ma nulla ha potuto, dovendo dire addio alla competizione.

L’appuntamento per i giocatori del Master Sanremo è per il mese di marzo prossimo, quando a Frameries (Belgio) disputerà il secondo Major internazionale del 2025.

