Parte la nuova stagione e la Ginnastica Riviera dei Fiori è subito in pedana con ottimi risultati (Foto)

Parte la nuova stagione di gare della Federazione Ginnastica D’Italia che, avendo optato di seguire l’anno solare (contrariamente a molti sport di squadra che hanno campionati ‘stagionali’), apre il calendario con le prime gare. La Ginnastica Riviera dei Fiori , che è stata valutata (secondo un ‘complesso’ sistema di attribuzione di punteggi del regolamento organico federale), la società col punteggio più alto in assoluto della regione per il passato anno sportivo, è scesa in pedana nella prima prova del Campionato Regionale Individuale Gold di ginnastica ritmica.

In questa gara dal livello tecnico più alto in questa sezione olimpica, svolta sabato scorso a Genova, Sofia Pugachev ottenendo due buoni punteggi al cerchio ed alla palla, si è classificata al 9° posto. I due 19,50 ottenuti negli esercizi confermano la crescita della junior, che è scesa in pedana determinata senza eseguire perdite di attrezzo. Ad inizio del nuovo quadriennio il codice dei punteggi internazionale è cambiato e il tecnico Lorenza Frascarelli ha dovuto costruire nuovi esercizi, che la sua allieva ha eseguito secondo le aspettative. Peccato per l’assenza dell’altra ginnasta iscritta alla gara, Marie Panizzi che, causa influenza, non ha potuto disputare la prima prova del campionato.

Sempre la ritmica sarà in pedana, nella prima prova del campionato individuale silver nei livelli LD ed LE. Saranno Alessia Cirone, Alice Iaria e Laura Garibaldi le ginnaste che rappresenteranno la RdF in questa nuova importante prova del calendario FGI. La sezione può contare su un buon numero di atlete e tecnici preparati che saranno impegnati in un nutrito numero di gare in questa stagione .Ad inizio gennaio la sezione ha partecipato al Torneo organizzato dalla Ginnastica Libera di Spotorno, ottenendo vari podi. Per la sezione di trampolino elastico interessante è la collaborazione con la società Kelo Trampo di S. Laurent du Var che, grazie al lungimirante regolamento della federazione francese, potrà schierare all’interno delle proprie squadre, alcuni ginnasti della nostra società. Questa opportunità sarà una buona occasione di crescita per tutta la sezione gratificando i ginnasti ponentini.

Naturalmente anche l’artistica maschile e femminile sono al ‘lavoro’ per preparare i nuovi esercizi da portare in gara a partire dal mese di febbraio. La nuova palestra della ginnastica, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, nonostante i lavori in corso che ne limitano l’utilizzo, si sta dimostrando molto utile per svolgere le nostre attività agonistiche che richiedono numerose e costose attrezzature per svolgere gli allenamenti di alto livello tecnico in sicurezza.

"Certamente il nostro sodalizio - evidenziano la società - continuerà a proporsi per ideare e realizzare proposte interessanti nei nostri ambiti istituzionali, e il nostro presidente, Claudio Frascarelli, era presente al Palasport di Genova in occasione della cerimonia di presentazione della ‘Liguria Regione Europea dello Sport’. Questa importante iniziativa portata avanti dagli Assessori Regionali , avrà all’interno degli eventi patrocinati, tre proposte programmate dalla nostra associazione nel primo semestre, la prima delle quali sarà l’assegnazione e l’organizzazione della 'Finale Nazionale della Serie C ' zone tecniche 1 e 2 (con le squadre di tutte le regioni del nord e una parte del centro)di ginnastica ritmica che si svolgerà presso il Palasport Città di Imperia dal 28 al 30 marzo reso disponibile dall’Amministrazione del capoluogo. Altre iniziative sono allo studio, sempre all’interno della 'Liguria Regione Europea dello Sport', da parte delle tre società che hanno fondato la Polisportiva dei Fiori 2.3, l’Olimpia Basket, la Nuova Lega Pallavolo e, appunto, la Ginnastica Riviera dei Fiori.