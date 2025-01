Sanremo: il Forte di Santa Tecla chiude positivamente la stagione 2024-2025 con oltre ventiduemila visitatori

Ottimo successo per il Forte di Santa Tecla che chiude la stagione 2024/2025 con ben 22.302 visitatori. Un risultato estremamente positivo e dovuto alla varietà e qualità degli eventi proposti: “Il Forte di Santa si pone per il 2024 come il secondo tra i Musei della Direzione Liguria per numero di visitatori - commenta Alessandra Guerrini, Direttrice di Musei Nazionali Liguria - confermando che la programmazione del Forte, basata sulla proposta di eventi diversi che spaziano dall’arte alla musica, dalla prosa allo yoga, sia la formula giusta per la valorizzazione del polo museale, nonostante la chiusura durante i mesi primaverili necessaria per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico nell’ambito del PNRR”.

Soddisfazione anche da parte del Direttore del Forte di Santa Tecla Alberto Parodi: “Nel corso della stagione abbiamo ospitato 8 mostre, 8 concerti, 3 spettacoli teatrali e 49 tra eventi, conferenze e visite guidate. Il periodo natalizio è stato in particolare molto gratificante per le numerose presenze, sia per le mostre di richiamo proposte sia per lo sforzo del Comune di Sanremo per la promozione turistica della città”.

Merito di tale successo va condiviso soprattutto con tutti coloro (enti teatrali, associazioni, artisti, studiosi e collezionisti) che hanno proposto le iniziative di questa stagione. Continua Parodi: “Questa è stata una delle stagioni più interessanti, con mostre di qualità che hanno spaziato dagli spartiti musicali ai manifesti d’epoca, dai dipinti alle litografie passando attraverso la storia della moda, tutte caratterizzate non solo da un grande valore artistico ma anche da un’attenta ricerca scientifica”. Tanti gli incontri e le conferenze che sono stati occasione di dialogo e confronto su argomenti diversi, dalla sostenibilità alla geopolitica, dalla medicina alla lotta all’illegalità.

Grande protagonista anche la musica con eventi che hanno spaziato dalla musica classica (con il tradizionale concerto di Orchestra Sinfonica di Sanremo) allo swing e al jazz, non dimenticando le incursioni nella musica contemporanea proposta nell’ormai “tradizionale” appuntamento con il DJ set del Piña Festival.

"Continuano le collaborazioni a livello regionale – ricorda Guerrini – che hanno fatto sì che i musei ed i luoghi della cultura dello Stato della nostra regione (da Luni a Ventimiglia, passando per Sanremo) diventassero altrettanti palcoscenici per la prosa e per la musica classica, grazie alle preziosi collaborazioni con Teatro Pubblico Ligure ed Orchestra Sinfonica di Savona”.

Non sono mancate iniziative legate al benessere (lezioni di Yoga e di Pilates) e quelle ludico-sportive (come il torneo di scacchi disputato a dicembre) che hanno permesso di fare del Forte un luogo da fruire e da vivere attivamente, rendendolo ancora di più parte integrante della città.

In questi giorni si stanno concludendo le selezioni degli eventi per la prossima stagione: “Sono state oltre 40 le proposte, tutte molto variegate e provenienti da tutta l’Italia – continua Parodi – che confermano il sempre maggiore interesse nei confronti del Forte anche al di fuori dei confini cittadini”.

Il Forte di Santa Tecla, ospiterà, come di consueto, gli eventi legati al Festival di Sanremo per poi ripartire con a marzo con la nuova stagione.