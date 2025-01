Euroflora 2025: Piana “Liguria terra di fiori con un futuro da protagonista a livello internazionale”

"Euroflora 2025 sarà un evento straordinario, capace di celebrare la creatività, la bellezza e l’eccellenza della floricoltura ligure. Ringrazio tutti coloro che, con passione e dedizione, stanno lavorando per il successo di questa edizione: dai floricoltori agli organizzatori e a tutti quelli che continuano a credere nel potenziale di questa manifestazione”. Lo ha detto Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura.

“La floricoltura - prosegue - è il fiore all’occhiello dell’agricoltura ligure e un settore che continua a crescere, confermando la nostra Regione come leader in Italia e in Europa. Con oltre 437 milioni di euro di produzione floricola e un comparto che segna un costante segno positivo, anche nei dati occupazionali (con oltre 5.000 addetti nel 2024) la Liguria si conferma un punto di riferimento a livello internazionale. I nostri ibridatori sono tra i migliori al mondo e le nostre imprese continuano a innovare, esportando qualità e creatività ovunque".

All’interno di Euroflora, la Liguria avrà un ruolo da protagonista con uno stand concepito non solo come spazio espositivo, ma come un’esperienza immersiva. “Sarà il primo e l’ultimo che i visitatori incontreranno lungo il percorso – termina Piana – e offrirà un viaggio attraverso un tipico paesaggio ligure, capace di raccontare la nostra capacità di innovare e di produrre eccellenze nel settore agricolo e florovivaistico. Abbiamo pensato a un’esperienza sensoriale unica, costruita sui colori, sui profumi e sulle emozioni che la nostra terra sa offrire”.