"Siate la farfalla che vola sui fili spinati": Taggia celebra la Giornata della Memoria (Foto)

"Siate la farfalla che vola sui fili spinati". Una giornata carica di emozione e significato si è svolta oggi nel piazzale delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Taggia, dove alunni, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e genitori si sono riuniti per commemorare le vittime della Shoah in occasione della Giornata della Memoria.

L’evento ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria "Soleri" e della scuola secondaria "G. Ruffini" di Taggia, in un percorso educativo e simbolico dedicato al ricordo. Presenti alla cerimonia l’assessore alla pubblica istruzione Manuel Fichera e l’assessore al turismo Barbara Dumarte, che hanno sottolineato l’importanza di momenti come questo per la crescita delle nuove generazioni.

La dirigente scolastica Elsa Perletti ha dichiarato: “Ricordare è un dovere. Non solo per onorare le vittime, ma anche per educare i nostri giovani alla memoria storica e al rispetto reciproco. Questo momento di raccoglimento rappresenta un tassello fondamentale del lavoro svolto dagli insegnanti, che attraverso il curriculum di educazione civica trasmettono valori essenziali come la pace, la solidarietà e la tolleranza”.

Durante la cerimonia, gli esponenti del Comune hanno portato il loro saluto, ribadendo il significato profondo della giornata. I bambini della scuola primaria hanno letto toccanti brani dedicati al tema della Shoah, veicolando il messaggio di "non dimenticare". Un minuto di silenzio ha segnato il momento culminante della riflessione, seguito da un’esibizione corale: gli alunni della scuola secondaria hanno intonato la struggente canzone “Auschwitz” di Francesco Guccini.

A chiusura dell’evento, ogni alunno ha attaccato la propria farfalla gialla su un grande cartellone, un gesto simbolico ispirato alla “Farfalla gialla di Terezin”, immagine che richiama il ricordo dei bambini vittime dell’Olocausto. “Non bisogna dimenticare”, è stato il messaggio condiviso, “perché troppa violenza esiste ancora nel mondo e mai come oggi dobbiamo ricordare che non si deve perseguitare”.

Un momento di grande valore educativo e umano che ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica e cittadina, ribadendo l’impegno comune nel tenere viva la memoria per costruire un futuro migliore.