Prima Nazionale. Platone in scena, filosofia e sport si incontrano al Teatro Cavour di Imperia (video)

“La Palestra di Platone. Filosofia come allenamento” di Simone Regazzoni, prodotto da Teatro Pubblico Ligure, ha debuttato ieri sera, sabato 25 gennaio 2025 , in prima nazionale al Teatro Cavour di Imperia, come evento conclusivo del “Progetto Sprint - corsa verso un futuro inclusivo e sano”. Il progetto, promosso dalla Provincia di Imperia, ha coinvolto giovani in attività sportive e un contest culinario per promuovere stili di vita sani.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Simone Regazzoni, esplora la filosofia di Platone come allenamento mente-corpo, intrecciando parola, musica dal vivo e immagini. Regazzoni propone un Platone atleta e lottatore, evidenziando come la filosofia sia nata in un contesto di dialogo e fisicità, sottolineando l’importanza dell’alimentazione per il benessere psicofisico. Regia di Sergio Maifredi, con musicisti che accompagnano il racconto.

L’evento si inserisce nel riconoscimento della Liguria come “Regione Europea dello Sport 2025”, dell'Upi e celebra lo sport come strumento di inclusione, benessere e sviluppo territoriale.