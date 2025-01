Calcio, esordio in Prima Categoria per il quindicenne Tommaso Corte

Esordio in Prima Categoria per il quindicenne, appena compiuti, Tommaso Corte, che oggi pomeriggio è sceso in campo con la maglia della Virtus Sanremo Calcio contro il Borghetto 1968.

Una giornata da ricordare per il giovane calciatore della leva 2009 che dagli allievi regionali è passato all'esordio in campionato di Prima Categoria in uno scontro salvezza, valido per la 17esima giornata.

In un campo difficile e pesantissimo, Tommaso si fa trovare pronto e gioca senza paura, addirittura non gli fischiamo un rigore, ai più apparso nettissimo.