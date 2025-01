Taggia: finisce in una buca con l'auto in regione Cravinae, automobilista chiede i danni al Comune

Nuova richiesta di danni, al Comune di Taggia, per una buca sulla strada questa volta su quella che porta a Castellaro. Questa volta arriva da un automobilista che, nel giugno scorso, ha riportato una serie di danni alla propria auto in regione Cravinae, finendo in una buca. Prima direttamente e poi attraverso un legale, ha chiesto i danni.

Il Comune è stato così citato al Giudice di Pace di Sanremo, per ottenere dall’automobilista l’accertamento della responsabilità civile dell’Ente e il conseguente risarcimento del danno. La prima udienza, durante la quale il comune si opporrà, è fissata per il prossimo 17 marzo.