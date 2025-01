Festival di Sanremo 'piccante': torna l'appuntamento con il peperoncino nei ristoranti della città dei fiori

Come ogni anno l’Accademia Italiana del peperoncino in occasione del festival della canzone italiana promuove in alcuni ristoranti di Sanremo l’iniziativa “festival piccante” che consiste nel proporre ai clienti, durante la settimana festivaliera, un piatto con il peperoncino, il cliente che lo consumerà avrà un simpatico omaggio piccante offerto dall’Accademia Italiana del Peperoncino come ricordo.

I ristoranti selezionati dall’accademia per il “festival piccante 2025” sono:

Ristorante Le 4 stagioni, via Corradi 38 con: cavatelli con peperoncino, crema di peperone e scaglie di ricotta stagionata e affumicata.

Ristorante I Birichini, piazza Bresca 18 con: polpetti alla Luciana arrabbiata

Trattoria da tino, via Gaudio 24 con: calamaretti festival

Ristorante pizzeria 500, C.so Trento e Trieste 67 con: pizza alla ‘nduja

Ristorante Moloakka, via del Castillo 17 con: tagliolini Moloakka

Ristorante Decò, lungomare Calvino 74 con: ravioli di burrata con pomodoro fresco, gamberi, porro croccante e peperoncino

Ristorante Oasi, c.so via Volturno 10 con: spaghetti alle vongole piccanti

Ristorante SOUL, Cso Mombello 41 con: spaghetto aglio di Vessalico, olio e peperoncino, cozze e pane aromatizzato