Taggia: in dirittura d’arrivo i lavori di messa in sicurezza del porticciolo della Darsena: è possibile far richiesta per i posti barca entro il 31 gennaio 2025

Sono in via di conclusione i lavori di messa in sicurezza del porticciolo della Darsena, un intervento atteso ormai da tempo e resosi necessario a seguito delle drammatiche mareggiate che negli anni scorsi colpirono l’approdo.

“L’intervento, iniziato lo scorso novembre, ha visto il dragaggio del fondale con l’obiettivo di riportare il bacino ai giusti livelli batimetrici, oltre alla sostituzione delle catenarie e alla sistemazione degli ormeggi. Verrà inoltre ripristinato il faro rosso. Questo ci permetterà di riaprire a breve la Darsena nella sua piena efficienza. Si sta procedendo in questi giorni alla riorganizzazione dei posti barca disponibili,” spiega l’assessore al Patrimonio, Manuel Fichera.

“In totale sono circa 100 gli attracchi destinati a imbarcazioni dai 4 ai 9,5 metri. Le tariffe per gli ormeggi sono divise in 5 differenti categorie in base alla lunghezza,” conclude Fichera.

Chi fosse interessato ad essere inserito nelle liste d’attesa dovrà compilare l’apposito modulo e consegnarlo di persona, o per via telematica al seguente indirizzo info@comune.taggia.im.it, all’ufficio Protocollo del Comune di Taggia. Il termine di scadenza è fissato per il 31 gennaio 2025.

Anche chi è già inserito nelle liste d’attesa dovrà comunicare e confermare il suo interesse attraverso l’apposito modulo, con le stesse modalità e tempistiche.

Per ulteriori informazioni sulle tariffe, i regolamenti e per scaricare i moduli necessari, è possibile consultare il seguente link: https://comune.taggia.im.it/categoria-non-categorizzato/1707-darsena-2025.html.