Arma di Taggia festeggia i campioni italiani di Jujitsu: Mattia Salvi e Victoria Nigro trionfano a Ostia

Un weekend indimenticabile per il Judo Club Sakura di Arma di Taggia, che ha visto due dei suoi talentuosi atleti laurearsi campioni d’Italia di Jujitsu ai Campionati Italiani, tenutisi presso il prestigioso PalaPellicone di Ostia. Mattia Salvi e Victoria Nigro hanno portato a casa l’oro nelle rispettive categorie, regalando grandi emozioni al territorio armasco.

Il 14enne Mattia Salvi, nella categoria Under 14, ha messo in mostra tutta la sua determinazione e il frutto di anni di allenamenti intensi. Il giovane atleta ha battuto Emanuele Di Palma e Xhoen Cifliku in un cammino trionfale che lo ha portato al gradino più alto del podio lo scorso 17 gennaio. Un successo che segna una tappa importante nella sua promettente carriera sportiva.

Non meno entusiasmante è stata la vittoria di Victoria Nigro, che nella categoria Under 18 ha avuto la meglio su Denise Valentino. La giovane atleta ha dimostrato classe e tenacia, caratteristiche che la rendono un punto di riferimento per il Judo Club Sakura e per tutto il movimento sportivo del territorio.

Questi successi rappresentano un motivo di grande orgoglio per Arma di Taggia, che vede due dei suoi giovani emergere in una disciplina affascinante e impegnativa come il Jujitsu. Il Judo Club Sakura, guidato con passione e competenza, si conferma una fucina di talenti, capace di formare atleti di alto livello e di trasmettere i valori dello sport.