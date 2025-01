Norma Fantini Opera Contest: giovani talenti della lirica protagonisti di una nuova iniziativa, iscrizioni aperte!

L’Accademia Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Territori e il Gruppo MoreNews, è lieta di annunciare il bando di concorso lirico “Norma Fantini, Opera Contest”, un progetto senza precedenti rivolto a cantanti under 33.

L’evento che si terrà dal 7 al 9 marzo 2025 a Fossano, si preannuncia come un’opportunità formativa straordinaria per professionisti e aspiranti professionisti di qualsiasi nazionalità e registro vocale.

Sotto la guida del celebre soprano internazionale Norma Fantini e di una giuria di esperti di prestigio, tra cui direttori di teatro e registi, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze fondamentali per il loro percorso artistico. I cantanti selezionati potranno intraprendere un percorso di formazione intensiva della durata di quattro mesi, culminando nella messa in scena della celebre opera pucciniana “La Bohème”, prevista per luglio 2025 con l’orchestra FFM Classica.

La formula del concorso si distingue per la sua straordinaria innovazione, arricchita dalla partecipazione della celebre soprano Norma Fantini. Con il suo talento e la sua esperienza, la Fantini si pone al fianco dei giovani vincitori, guidandoli in un percorso formativo e didattico senza precedenti. L’iniziativa non si limita alla semplice assegnazione di premi in denaro, comunque previsti, ma offre borse di studio e mesi di preparazione intensiva, progettati per far emergere i talenti emergenti e permettere a ciascun partecipante di sviluppare appieno il proprio potenziale artistico.

Oltre alla formazione, il concorso offrirà premi monetari e borse di studio dal valore di 3.000 euro ciascuna, per supportare concretamente i giovani talenti. I vincitori avranno inoltre l’opportunità di esibirsi durante la stagione di musica da camera della Fondazione Fossano Musica, ricevendo compensi adeguati per il loro impegno artistico.

Gli interessati potranno iscriversi entro e non oltre il 23 febbraio 2025.