Calcio amatoriale: lunedì prossimo riprende il campionato provinciale 'a 7' di Santo Stefano al Mare

Lunedì prossimo torna in campo, con la 2a giornata di ritorno, il campionato provinciale di calcio a 7 organizzato dalla Web Events in collaborazione con la Real Santo Stefano. Dopo la pausa natalizia e il recupero vinto da FF Zurrigo per 5-1 su Herta Vernello ci si rituffa nel classico programma del lunedì sera sui campi tracciati allo stadio in regione Colombera.

Alle 20 si sfideranno la Delo Team forte di alcuni acquisti invernali, e i frontalieri dei Desperados Fc e in contemporanea sul campo #2 la US Poggese ,che annovererà 2 nuovi acquisti tra cui Moez Guirat,giocherà contro la Satus del capitano Chicco Virga. Alle 21 sfida di alta quota tra i FF Zurrigo e i granata degli AC Sanremo che stanno preparando il colpo del condor nelle ultime ore di mercato ( che termina alle 19 di Lunedì 20), mentre la capolista Ronin del neo acquisto Simone Callegari, vedrà confrontarsi con il Real LaMarmora desiderosi di fare punti. Nell'ultima gara serale i F.lli Diurno saranno opposti agli Herta Vernello, match che mette in palio punti pesanti per il cammino verso la qualificazione diretta ai quarti di finale.

La classifica

Ronin 28

Satus 25

Ac Sanremo 25

FF Zurrigo 19

Us Poggese 13*

Delo Team 11

F.lli Diurno 9

Herta Vernello 7*

Desperados Fc 6

Real LaMarmora 0