Influenza, curva si impenna: casi schizzano a 841mila in 7 giorni

Si impenna la curva delle infezioni da virus simil-influenzali in Italia. L'ultimo bollettino del servizio di sorveglianza RespiVirNet, curato dall'Istituto superiore di sanità, segnala un "brusco aumento del numero di casi nella seconda settimana del 2025.

Il livello d'incidenza è pari a 14,3 casi per mille assistiti", contro i 12,1 casi su mille nella settimana precedente. Dal 6 al 12 gennaio "i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 841.000, per un totale di circa 6.793.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza", si legge nel report epidemiologico.

L'incidenza delle infezioni simil-influenzali è "in aumento in tutte le fasce d'età. Maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età, in cui l'incidenza è pari a 25,5 casi per mille assistiti (22,6 nella settimana precedente)", prosegue il bollettino. Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia sono le regioni più colpite, mentre Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica.

"Sebbene la circolazione dei virus influenzali sia in aumento, il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto anche da altri virus respiratori", dal sinciziale (Rsv o Vrs) a Covid, ricordano gli esperti.

Durante la settimana numero 2 del 2025, dettaglia il rapporto virologico, "la percentuale dei campioni risultati positivi all'influenza sul totale dei campioni analizzati risulta pari al 27,2%, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente (25,3%).

In particolare, su 2.852 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete RespiVirNet, 777 sono risultati positivi al virus influenzale, 641 di tipo A (312 di sottotipo H1N1pdm09, 177 H3N2 e 152 non ancora sottotipizzati) e 136 di tipo B. Tra i campioni analizzati, 188 (6,6%) sono risultati positivi per Vrs, 88 (3%) per Sars-CoV-2 e i rimanenti 259 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 183 (6,4%) rhinovirus, 105 coronavirus umani diversi da Sars-CoV-2, 50 adenovirus, 28 metapneumovirus, 18 virus parainfluenzali e 15 bocavirus".