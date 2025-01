Il Sanremo Rugby punta sul Seven e porta a Pian di Poma due ex azzurri per uno stage con tecnici e giocatori

Il Sanremo Rugby continua a investire nella formazione dei propri tecnici e nella crescita dei suoi giocatori.

Sabato 1 febbraio a Pian di Poma è in programma lo stage di specializzazione che avrà come focus lo sviluppo del progetto Rugby Seven e vedrà come ospiti due colonne del rugby italiano: Luciano Orquera, 48 presenze in Nazionale, mediano d'apertura per l'Italia dal 2004 al 2015 con cui prese parte anche alla Coppa del Mondo del 2011; Paolo Buso, ex Nazionale, campione d’Italia con Calvisano e con un passato con Zebre, Aironi e Rugby Roma.





Dalle 10 alle 11 sarà in programma la parte teorica con la formazione degli allenatori, mentre dalle 11 alle 13 si passerà all’attività di campo. I temi dell’incontro varieranno dal gioco di situazione nello spazio all’attitudine del portatore di palla passando per il gioco al piede.

L’incontro è gratuito, aperto a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai giocatori delle Under 14/16/18 (maschile e femminile) di tutte le società. Per partecipare clicca QUI