Nel 2025 torna il grandpa style: lo stile vintage del passato

La moda maschile del 2025 è caratterizzata da grandi ritorni e da rivisitazioni di stili di epoche passate, che si riadattano in chiave moderna ai giorni frenetici dell’era moderna.

Lo stile che più di ogni altro sta spopolando sia sulle passerelle che nelle strade è il grandpa style, che prende spunto dagli armadi vintage del secolo scorso, e che mescola il fascino del retrò ai capi senza tempo, che andavano di moda all’inizio del ‘900 proprio come oggi.

Dolcevita multiuso

Del cosiddetto grandpa style, il dolcevita da uomo è probabilmente il capo più in voga in assoluto. Il classico maglione a collo alto è un must intramontabile, che si può utilizzare in moltissimi outfit diversi. Si tratta, infatti, di un capo adatto sia ai viaggi, per stare comodi e caldi, sia all’ufficio, sotto una giacca al posto della camicia, sia al tempo libero, per dare uno stile sempre elegante anche in abbinamento a capi casual come jeans e stivaletti. Insomma, il dolcevita, che i nostri nonni indossavano spessissimo, torna anche quest’anno come uno dei capi più amati della moda maschile.

Trattandosi di un capo immortale, se ne possono trovare davvero di tutti i tipi, da quelli monocolore a quelli con trame e fantasie particolari, come quelli di Estasi Fashion. L’importante è che sia di qualità, caldo e avvolgente.

Pantaloni ampi

Un altro elemento della moda degli inizi del secolo scorso che sta tornando nel 2025, soprattutto tra i giovanissimi, è il classico pantalone a gamba larga, con la piega della stiratura sul davanti.

Nati inizialmente come pantaloni di uso comune (quando realizzato con tessuti pesanti e grezzi) e poi come pantaloni eleganti e da uomo d’affari (quando il materiale era più ricercato), oggi i pantaloni ampi che caratterizzano il grandpa style si indossano in ambiti assai diversi, dalle università alle uscite con gli amici, dagli ambienti lavorativi agli incontri informali.

Trame d’altri tempi

A tornare a gamba tesa sono anche le trame e le fantasie di un’epoca lontana, ma che in fatto di moda si dimostra quanto mai attuale. Completi spigati, maglioni a treccia, accessori in stie principe di Galles e via dicendo.

Le fantasie che si vedono nelle fotografie vintage e in bianco e nero trovano un ampissimo spazio non solo nei modelli che si ispirano ai tempi andati, ma anche in quelli più moderni, che però attingono al passato per dare quel tocco di vissuto in più.

Accessori vintage

Infine, non ci si deve dimenticare degli accessori, soprattutto quelli che si usavano in passato e che oggi sono tornati di uso comune: dai marsupi ai cappelli a coppola, dalle sciarpe lunghe in lana lavorata ai guanti di pelle imbottiti. Le pochette moderne richiamano il passato nei tessuti e nelle trame, mentre le classiche 24 ore assumono quel bellissimo aspetto invecchiato anche appena uscite dalla fabbrica, e mocassini e cinture sono sempre più somiglianti a quelli che andavano di moda agli inizi del ‘900.

Insomma, la moda sembra voler a tutti i costi guardare al passato, per trovare ispirazione e per non far mai tramontare quei capi sempre attuali, che nonostante gli anni restano sempre in auge.