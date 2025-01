Taggia: oltre 90 gli iscritti al trasporto sociale ‘Cara e Munta’, l'Assessore Maurizio Negroni “Successo oltre le aspettative”

Dal giorno della sua attivazione il servizio ‘Cara e Munta’, organizzato dal Comune di Taggia, in collaborazione con i Comuni della Valle Argentina e con la Cooperativa Sociale Delta Mizar, sta ottenendo un grande successo con ben 95 iscritti. “Si tratta di un risultato sopra le aspettative,” ammette l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Taggia, Maurizio Negroni. “Fin da subito abbiamo creduto fortemente in questo progetto di mobilità sociale, che sta dando un servizio senza precedenti ai nostri cittadini e ai residenti in Valle Argentina.”

Ad usufruire del servizio sono 73 cittadini e 22 studenti. Il servizio totalmente gratuito è finalizzato al miglioramento della qualità della vita e a fornire servizi al cittadino ed è destinato alle persone residenti in valle e con difficoltà a spostarsi autonomamente, o con i tradizionali mezzi pubblici, per raggiungere i servizi sulla costa e nei comuni limitrofi.

“Dopo un primo periodo di sperimentazione, con l’inizio dell’anno scolastico, il servizio è stato rimodulato per garantire ai ragazzi il rientro dopo scuola,” spiega Negroni. “Per raggiungere gli istituti sulla costa – prosegue – gli studenti continuano a utilizzare i mezzi pubblici. Ci siamo concentrati sul ritorno a casa, più disagevole, modulando così il servizio in accordo e collaborazione con le famiglie interessate.”

Con partenza alle 13.30 dal Palafiori di Sanremo il pulmino fa tappa davanti al Liceo Cassini, al Mercato dei Fiori in Valle Armea, alla ‘Rotonda delle Olive’ ad Arma di Taggia, in via San Francesco a Levà in prossimità delle ex Caserme Revelli, e alla stazione ferroviaria di Taggia per raccogliere gli studenti provenienti da Imperia. Il pulmino arriva fino a Triora. Il servizio prevede anche una discesa mattutina da Triora, con ritrovo davanti al Comune alle ore 9.00, per i cittadini che usufruiscono del progetto. Sono previste fermate a Molini di Triora, Agaggio Inferiore, Badalucco, Taggia (P.zza Eroi Taggesi e Cimitero), Levà (ufficio postale) e Arma (Rotonda delle Olive e Ipermercato Conad).

L’assessore Negroni conclude: “Si tratta di un’iniziativa fondamentale per venire incontro alle esigenze dei nostri ragazzi, delle famiglie e di tutti i cittadini più fragili. Se vogliamo far cresce il nostro entroterra, combattendo lo spopolamento, è necessario dare servizi e creare opportunità.”

Per poter fruire del servizio di trasporto destinato ai cittadini residenti nei Comuni afferenti all’ATS 8 (Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora) è necessaria l’ iscrizione - attraverso la compilazione dell’apposito modulo che dovrà essere consegnato – unitamente agli allegati previsti – al proprio Comune di residenza che avrà cura di inoltrarlo all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Taggia all’indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it – e la prenotazione quotidiana telefonando al seguente numero 340.8060400 che sarà operativo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Il servizio è garantito dal lunedì al giovedì per i cittadini e dal lunedì al venerdì per gli studenti.