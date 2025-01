Taggia, tariffe aggiornate per gli ormeggi alla Darsena: obiettivo garantire sostenibilità economica del porto turistico

La Giunta Comunale di Taggia ha approvato un aggiornamento delle tariffe per gli ormeggi nella Darsena per l'anno 2025. La decisione, presa il 7 gennaio 2025 sotto la presidenza del sindaco Mario Conio, punta a garantire l'equilibrio economico-finanziario del porto turistico, che rappresenta un servizio essenziale a domanda individuale.

La Darsena, concessa fino al 30 settembre 2027, è al centro di lavori di manutenzione straordinaria del valore di 220.000 euro, destinati a concludersi entro il mese di febbraio. Le nuove tariffe sono state definite per coprire i costi di gestione e includono una quota per ammortizzare queste spese in un arco temporale di dieci anni.

Durante la seduta è stato corretto un errore iniziale nella proiezione dei dati relativi alla copertura dei costi, che era stata indicata erroneamente all’86,90%, ma risultava effettivamente del 79,64%. Nonostante questa discrepanza, le tariffe sono state confermate in linea con i parametri di sostenibilità economica, mantenendo invariata la quota fissa rispetto all’anno precedente.

Il Comune, non essendo in condizioni di deficit, non è vincolato a rispettare il tasso minimo di copertura del 36% dei costi imposto per legge. La delibera, che sarà inclusa nel bilancio previsionale 2025-2027, ha ottenuto l'immediata eseguibilità per garantire la continuità dei servizi e la corretta gestione della Darsena. Questo intervento dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale verso una gestione sostenibile e trasparente delle infrastrutture portuali di Taggia.