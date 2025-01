Pallamano, l'Abc Bordighera vince: battuta la capolista Asbtp Nizza (Foto)

All'Abc Bordighera serviva una vittoria e così è stato. Ieri i ragazzi dei coach Dall'Acqua e Bissaro hanno ottenuto una vittoria importante contro la capolista Asbtp Nizza.

Sono scesi in campo Aliya Christian, Andreini Nicolò (3), Anfosso Matteo (2), Anfosso Simone, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio (2), Filippi Simone (1), il rientrante Mazzitelli Gianluca (2) e Spolverini Riccardo (3). "Una vittoria inaspettata ma cercata, voluta da tutto lo staff" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Questo risultato dà fiducia al gruppo, consapevole che con l'impegno si può ottenere molto. L'inizio della partita vedeva sempre Abc in vantaggio al 10 minuto 4 a 2, nonostante tiri sbagliati e palle perse, al 20' 10 a 5 con parate decisive del portiere Andrea Sasso. Gli ultimi dieci minuti della prima frazione, complice le espulsioni temporanee di alcuni giocatori, hanno visto la rimonta della capolista fino a 11 a 12".

"Nella seconda frazione il gioco ricalcava quello del primo tempo. Le due squadre sì sono confrontate a viso aperto su ogni azione" - dice l'Abc Bordighera - "Al 40' conduceva sempre la capolista 14 a 16 con un massimo scarto a loro favore di 3 reti al 43' ma è continuata la rincorsa di capitan Lupi (5 reti) e compagni: al 50', sotto ancora di 2 reti, erano 19 a 21 ma gli ultimi dieci minuti di gioco sono stati decisivi, infatti, il team bordigotto griffato 'Fusetti Giardini' con un parziale di 6 reti a 3 ha superato gli avversari proprio all'ultimo minuto, 25 a 24, grazie alla rete di Christian Bertolassi, autore di 7 reti e miglior realizzatore dei biancorossi".

Sabato 18 gennaio andrà in scena l'ultima partita di questa prima fase del campionato dipartimentale Alpi marittime. "Sarà il derby in trasferta a Imperia contro la San Camillo" - svela l'Abc Bordighera - "Un ringraziamento va a tutti i tifosi presenti sugli spalti, uno in particolare all'assessore allo Sport Marzia Baldassarre. Grande soddisfazione per tutti i dirigenti presenti al tavolo dei giudici e sugli spalti che hanno potuto gioire della vittoria col proprio pubblico e tutti gli sponsor".