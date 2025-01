Taggia: il dottor Falco commissario per l'ospedale unico di Taggia, le considerazioni del Gruppo consiliare ‘Progettiamo il futuro’

Il Gruppo consiliare del Comune di ‘Progettiamo il futuro’ interviene sulla nomina del Dottor Falco quale commissario per l'ospedale unico di Taggia.

“Abbiamo appreso della nomina del Dottor Silvio Falco come Commissario per il nuovo ospedale unico provinciale che sorgerà a Taggia – spiega Davide Caldani -, persona competente e stimata; vogliamo congratularci con lui per la nomina e auspichiamo che possa dare a tutti i cittadini di Taggia una chiara visione del progetto che, finora ad ora, è stata molto sfocata, non solo per noi all'Opposizione, non solo per i cittadini, ma evidentemente anche per l'Amministrazione: apprendiamo infatti che il Sindaco Conio non era stato preventivamente consultato per tale nomina.

Troviamo bizzarro e imbarazzante che l'Amministrazione del Comune di Taggia non sapesse nulla, non solo perché è ovviamente il Comune diretto interessato, ma anche perché è espressione del medesimo schieramento politico e conta, al proprio interno, addirittura il Consigliere regionale di maggioranza Chiara Cerri. Insomma, se noi come Gruppo abbiamo spesso lamentato in passato di non avere abbastanza informazioni sul nuovo ospedale unico, ora abbiamo una invece una certezza: anche l'Amministrazione del Sindaco Conio ha le nostre stesse lacune. Confidiamo che vengano colmate al più presto, e che le decisioni siano sempre condivise, invito che noi abbiamo ribadito più e più volte durante questi anni.

Vogliamo concludere invitando il Dottor Falco a Taggia, non solo in Municipio ma anche per le vie della nostra città: crediamo sia importante che, ora più che mai, ci si debba confrontare insieme, Istituzioni e cittadini, sia per comprendere il progetto del nuovo ospedale sia per capire insieme quali possono essere gli impatti, le opere connesse e le opportunità che si connettono a tale opera”.