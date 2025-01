Sanremo: il giornalista Maurizio Molinari inaugura la nuova stagione dei 'Martedì letterari' del Casinò

Maurizio Molinari, Roberto Giacobbo, Alessandro Cecchi Paone, Sara Rattaro, Enrico Vanzina, Amelie Nothomb, Francesco Piccolo, Antonella Lattanzi, Eskol Nevo, Alessandro Perissinotto, Giuseppe Remuzzi, Daniele Biello, il Comandante Alfa, Dario Franceschini, Vittorio Coletti, Paolo Gulisano, Matei Visniec, Mauro Mazza, Dario Daniele con padre Nicodimus, Chiara Ferrari, direttrice di Ska-France e l’astrofisico Giovanni Covone, sono alcuni dei protagonisti dei Martedì’ Letterari per la stagione 2025 da gennaio a giugno.

Un programma denso di appuntamenti e di spunti di approfondimento e di riflessione che si snoda sino giugno con nomi autorevoli nel panorama culturale internazionale. Vengono affrontate le tematiche più attuali dall’analisi degli scenari di guerra in atto, alle nuove frontiere della scienza, ai grandi anniversari come quello dei 400 anni dalla nascita dell’astronomo Giovanni Domenico Cassini, al ricordo di figure indimenticabile come Marie Curie e Emma di Flaubert, Giovanni Guareschi, a nomi che hanno contraddistinto a livello europeo i rispettivi ambiti del sapere.

«La grande tradizione dei martedì letterari è parte costituente della nostra azienda, ne rafforza i valori e l’eredità culturale che traspare sin dalla sua costituzione. Il programma dei primi sei mesi del 2025 presenta protagonisti che con le loro opere scrivono e raccontano pagine basilari della nostra Contemporaneità, rappresentando momenti esclusivi dell’approfondimento dello spirito. Una programmazione di grande qualità e di livello internazionale che si inserisce negli eventi per i festeggiamenti dei 120 anni della Casa da Gioco». Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita.

Il programma si apre con l’inaugurazione della Rassegna giovedì 23 gennaio con il già direttore ed editorialista del quotidiano “Repubblica”con il suo ultimo saggio “La nuova guerra contro le democrazie. (Rizzoli)

Ci aspetta probabilmente il decennio più pericoloso, imprevedibile e allo stesso tempo più importante dalla fine della Seconda guerra mondiale.» È l’ottobre del 2022, e a parlare è Vladimir Putin. È una constatazione, ma soprattutto una minaccia: il fronte delle autocrazie sembra essersi compattato negli ultimi anni per lanciare una sfida feroce all’ordine globale che ha governato la geopolitica dalla fine della Guerra fredda. Parole da prendere terribilmente sul serio, come fa Maurizio Molinari in questo saggio, individuando i cinque fronti caldi di una guerra ibrida che vede schierati da un lato i Paesi occidentali e dall’altro le principali autocrazie del pianeta: la Russia di Putin, la Cina di Xi, la Repubblica islamica iraniana di Khamenei. Servendosi di mappe aggiornate e illuminanti, Molinari ci guida in un’analisi serrata degli sviluppi politici e militari in corso non solo nei campi di battaglia dell’Ucraina e del Medio Oriente, ma nelle aree contese sotto il profilo ideale ed economico della nostra stessa Europa e dell’Africa, del continente asiatico e dell’Estremo Oriente del planisfero. Tutti «tasselli di un unico mosaico, la grande guerra d’attrito che Russia, Iran e Cina stanno combattendo, in maniera asimmetrica, contro le democrazie, al fine di metterle sulla difensiva, indebolirle e farle implodere per riuscire a ridefinire l’architettura internazionale di sicurezza». Un viaggio avvincente dallo stretto di Taiwan a Karkhiv, dal centro della politica europea al Sahel, da Gaza alle isole contese del Pacifico, per spiegare che non è solo con le armi che si combatte. Una guerra ibrida che vediamo accendersi sui social, nell’informazione contaminata, negli attacchi cyber, nell’uso della religione e del nazionalismo. Una sfida epocale di cui siamo testimoni ogni giorno. Con le mappe di Laura Canali che spiegano i 5 fronti di conflitto.

Maurizio Molinari. Giornalista e scrittore italiano nato a Roma nel 1964. Dopo aver studiato all’Università Ebraica di Gerusalemme ed al Manchester College di Oxford, si è laureato in Scienze Politiche e in Storia all’Università “La Sapienza” di Roma. Giornalista professionista dal 1989 ha lavorato per La Voce Repubblicana prima di diventare corrispondente per La Stampa da Gerusalemme, Bruxelles ma soprattutto da New York. Specializzato in politica estera e questioni internazionali, dal 2016 al 2020 è stato direttore del quotidiano di Torino e di la Repubblica, di cui è opinionista.