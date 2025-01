Sanremo: incuria davanti al Casinò, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore segnala, inviando alcune immagini, una situazione di degrado davanti al Casinò, lamentando l'incuria a cui è soggetta la zona.

"Queste sono immagini scattate questa mattina davanti al Casinò, uno dei simboli più rappresentativi della nostra città. Fotografie che, senza bisogno di ulteriori commenti, mostrano una situazione di totale incuria, sporcizia e abbandono. È difficile non provare sconcerto e indignazione di fronte a uno spettacolo simile.

Come è possibile che chi amministra la città, e che ha le competenze per intervenire su queste situazioni, non si renda conto di un degrado così evidente? Va bene che rifare un tratto di marciapiede richiede tempo, risorse e pianificazione, ma ormai da anni non si parla minimamente di interventi massicci di riqualificazione!

Inoltre è davvero così complesso dare una mano di vernice a due panchine scrostate o rimuovere i rifiuti abbandonati? Si tratta di interventi semplici, alla portata di qualsiasi amministrazione che abbia a cuore il decoro della propria città.

Una città come la nostra si merita di meglio. Si merita cura, rispetto e un’amministrazione che non resti cieca di fronte a questi problemi, ma che agisca con prontezza e concretezza. Speriamo che questa denuncia serva a scuotere chi di dovere, nella speranza di vedere presto un cambiamento, anche nei piccoli gesti che possono fare una grande differenza.

Forse è uno sfogo un po’ duro, ma da sanremese fa male vedere la nostra bellissima città e i suoi luoghi simbolo in tale degrado".