Tennistavolo: l'anno pongistico inizia con la seconda prova del 'Golden Liguria' alla palestra di Santo Stefano al Mare (Foto)

Tre giorni di intensa attività agonistica, ma anche divertimento e turismo sportivo a Santo Stefano al Mare, che ha ospitato una cinquantina di pongisti, soprattutto liguri, ma provenienti anche dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Romania. Alla palestra del piccolo centro rivierasco l’organizzazione è stata della scuola di tennistavolo ‘Regina Sanremo-Taggia’, sotto gli occhi del giudice arbitro piemontese Gianbeppe Cuatto per la seconda prova del ‘Golden Liguria 2024-2025’.

Nel singolare Under 11 vittoria di Leonardo Trocchio (Toirano), davanti a Luca e Davide Lanfranchi (T.T. Regina Sanremo Taggia). Negli Under 13 primo posto per Matteo Anoui (T.T. Regina Sanremo) su Samuele Pastore (T.T. Savona). Negli Under 15 vittoria di Giulio Bertini su Lorenzo Linari e Gloria Sofia Santoiemma, tutti del T.T. La Spezia.

Nel singolare Under 21 primo posto di Riccardo Besaggio (Toirano), davanti a Lorenzo Linari (T.T. La Spezia), Gioele Orsetti (T.T. Regina Sanremo Taggia), Giulio Bertini (T.T. La Spezia), Carlo Panizza (Toirano) ed Ottavio Vacca (Toirano). Nell’Under 11-13 misto primo Leonardo Trocchio (Toirano), secondo Luca Lanfranchi (T.T. Regina Sanremo Taggia), terzo Samuele Pastore (T.T. Savona), quarto Matteo Amoui (T.T. Regina Sanremo) e quindi Davide Lanfranchi (T.T. Regina Taggia).

Sotto i risultati del torneo Interregionale della Befana.

Nel singolare 6a Categoria primo Alessio Carozzi (T.T. Nerviano Milano), seconda Ghiorghita Bajboi (T.T. Torino) e terzi Corrado Caligaris (T.T. Libertas Genova) ed Abel Olenici (T.T. Torino). Nel singolare 5a Categoria primo Armando Torregrossa (Toirano), secondo Luciano De Nicola e terzi Marco Valassina e Claudio Pinto del Gstt Bordighera. Nel singolare di 4a Categoria primo Matteo Marani, secondo Lorenzo Gino, terzo David Marani e quarto Massimo Bracco, tutti del Gstt Bordighera.

Nel singolare Master Consolation primo Marco Bozzano (Athletic Club Genova), secondo Filippo Commendatore (Gstt Vallecrosia) e terzi Agostino Bolognese (T.T. Regina Sanremo) e Andrea Caviglia (Toirano).

Nel doppio 6a Categoria primi Ghiorghita Bajboi-Tomas Sorrentino (T.T. Torino), secondi Corrado Caligaris-Marco Bozzano (Athletic Genova) e terzi Abel Olenici-Vasile Stirban ed Alessio Carrozzi-Emanuele Carrozzi (T.T. Nerviano Milano). Nel doppio maschile assoluto vittoria per David Marani-Matteo Marani, davanti Massimo Bracco-Lorenzo Gino e terzi Armando Torregrossa-Claudio Pinto e Marco Valassina-Luciano De Nicola (tutte coppie del Gstt Bordighera).